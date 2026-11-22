По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской области в ближайшие дни потеплеет и станет больше осадков.

В воскресенье, 22 ноября, ночью будет −5…−10 °C, местами до −15 °C, днём −3…+2 °C. Облачно с прояснениями, в основном без осадков, местами возможны туман и изморозь. Ветер юго-восточный, 1–6 м/с, местами порывы до 11 м/с.

В понедельник, 23 ноября, ночью без осадков, −2…−7 °C. Днём пройдут небольшие, местами умеренные осадки, в основном дождь, потеплеет до +1…+6 °C. Местами возможен гололёд. Ветер южный, ночью 1–6 м/с с порывами до 11 м/с, днём 3–8 м/с с порывами до 13 м/с.

Во вторник, 24 ноября, ночью небольшие и местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, днём дождь и мокрый снег. Местами гололёд сохранится. Температура ночью −1…+4 °C, местами до −6 °C, днём примерно так же. Ветер северо-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Из-за гололёда, осадков и туманов на дорогах может быть сложно, поэтому стоит быть внимательнее.