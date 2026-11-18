В Новосибирской области учреждения культуры активно переходят на цифровые площадки. Уже 431 организация создала собственный канал в мессенджере MAX. Таким образом, к платформе подключились 96% всех учреждений региона, сообщили в областном министерстве культуры.

При этом интернет-присутствие организаций не ограничивается мессенджером. Официальные сайты работают у 423 учреждений, ещё 68 запустили чат-боты. Сервис «Цифровой ID» внедрили в 103 организациях. Он позволяет многодетным семьям подтверждать право на получение льгот.

Также в регионе оценивают качество работы культурных учреждений. При формировании рейтинга учитывают посещаемость, количество мероприятий и трансляций, участие в программе «Пушкинская карта» и доступность объектов для разных категорий посетителей.

В 2026 году участниками программы «Пушкинская карта» стали 242 учреждения культуры Новосибирской области. По направлению «Доступная среда» регион находится на 14-й позиции.

Ещё одна задача — обеспечить организации стабильным доступом к интернету. Подключение уже завершили в Купинском районе, Маслянинском и Убинском округах. В остальных территориях работы рассчитывают закончить в 2027 году.