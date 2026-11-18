Работодатель не может в одностороннем порядке перевести сотрудника на получение зарплаты в цифровых рублях. Такая форма расчётов возможна только по взаимному согласию сторон и при наличии необходимых технических условий. Об этом рассказал адвокат Алексей Белоус.

По словам специалиста, работник вправе отказаться от цифровой зарплаты. Закон не обязывает граждан открывать специальный счёт или соглашаться на новый способ получения денег. Однако и работодатель не должен автоматически переходить на цифровые выплаты только по просьбе сотрудника.

Алексей Белоус пояснил, что трудовое законодательство предусматривает выплату заработной платы в рублях. При этом цифровой рубль относится к безналичной форме расчётов. Вопросы перечисления средств регулируются условиями трудового или коллективного договора.

Адвокат также обратил внимание на разницу между обычным банковским счётом и счётом цифрового рубля. Последний открывается на платформе Банка России, тогда как кредитные организации обеспечивают пользователям доступ к ней.

Отдельно эксперт подчеркнул, что обязательное принятие цифровых рублей некоторыми торговыми организациями касается расчётов с покупателями. Это требование не распространяется на выплату заработной платы и не лишает работников права выбирать удобный способ её получения.