Активные пользователи Пушкинской карты могут удвоить сумму, доступную для покупки билетов в театры, на концерты, выставки и экскурсии в 2027 году. Выполнив ряд условий, можно будет получит промокод от ВТБ, банка-оператора программы, и использовать его для покупки билетов на культурные мероприятия, размещенные в банковском сервисе афиши.

«Культура должна быть доступной и вдохновляющей. Для нас важно поощрять активных участников программы, предоставляя дополнительные возможности для вовлечения их в культурную жизнь страны», – заявил Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

В 2026 году пользователи программы выпустили более 8 млн Пушкинских карт, потратив по ним более 9 млрд рублей на культурные мероприятия по всей стране. Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино.