Депутаты Заксобрания Новосибирской области одобрили в первом чтении проект областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, пишет Сиб.фм. За документ проголосовали 59 парламентариев, один был против, еще один воздержался.

Вице-спикер Ирина Диденко подтвердила, что законопроект соответствует Конституции и Бюджетному кодексу, а также учел рекомендации публичных слушаний по повышению эффективности расходов и индексации социальных выплат.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, комментируя голосование, назвал бюджет тяжелым и сложным, но призвал коллег к конструктивной работе и поиску компромиссов перед вторым чтением, где срок внесения поправок установлен до 1 декабря.