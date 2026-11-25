Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона с предупреждением об опасности выхода на неокрепший лёд. Он попросил родителей внимательнее следить за детьми и не разрешать им находиться возле водоёмов без сопровождения взрослых.

По словам главы региона, несмотря на непрочную ледяную поверхность, на водоёмах уже появляются дети, которые бегают по льду и катаются на коньках. Также к первым зимним водоёмам начинают выходить любители рыбалки.

Травников подчеркнул, что до установления прочного ледяного покрова необходимо отказаться от прогулок и других занятий на замёрзших водоёмах. Отдельно он обратился к родителям с просьбой объяснить детям, насколько опасно такое поведение.

Губернатор также напомнил: если кто-то провалился под лёд, необходимо незамедлительно вызвать спасателей по единому номеру 112.