В Новосибирском зоопарке готовятся отметить день рождения белого медведя Кая. 27 ноября ему исполнится 19 лет. К праздничной дате сотрудники учреждения организуют для животного специальное кормление, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Поздравить именинника посетители смогут в пятницу в 14:00. В этот день медведя угостят любимыми лакомствами, а гости зоопарка смогут понаблюдать за тем, как проходит праздничное угощение.

В зоопарке пригласили горожан присоединиться к событию и провести время вместе с именинником. Показательное кормление станет частью праздничной программы в честь Кая.