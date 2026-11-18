В Новосибирской области уровень зарегистрированной безработицы остаётся на отметке 0,5%. Одновременно работодатели региона предлагают соискателям около 20 тысяч свободных рабочих мест. Об этом 18 ноября сообщила начальник управления занятости населения регионального Минтруда Ольга Лаврова на пресс-конференции.

По словам представителя ведомства, жителям региона продолжают помогать с поиском работы и получением новых профессиональных навыков. Такая поддержка оказывается в том числе в рамках национального проекта «Кадры», который предусматривает программы переобучения под потребности рынка труда.

С начала 2026 года профессиональную подготовку завершили 2265 человек. Из них 1904 гражданина (84,1%) после обучения смогли трудоустроиться или остались на прежних рабочих местах. Ещё 447 жителей пока продолжают обучение. Среди доступных направлений — работа с искусственным интеллектом, веб-дизайн и управление беспилотниками.

В регионе также действуют специальные программы поддержки отдельных категорий соискателей. Благодаря субсидированию найма работу получили 57 человек. Кроме того, для 41 жителя с инвалидностью создали оборудованные рабочие места.

Особое внимание уделяют подготовке кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса. С предприятиями заключили соглашения об обучении 266 сотрудников, 97 из них уже прошли повышение квалификации.

Помогают находить работу и региональные ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». По итогам таких мероприятий трудоустроиться смогли более 8,4 тысячи жителей области.

Ещё одно направление — модернизация службы занятости. Власти намерены сделать её работу удобнее для граждан и организаций. Согласно планам, к 2028 году в Новосибирской области должен появиться единый кадровый центр.