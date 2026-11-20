Минприроды Новосибирской области утвердило план по регулированию численности диких животных, согласно которому с 21 ноября по 20 декабря в регионе планируется отстрелить 105 кабанов.

Мероприятия затронут как охотничьи угодья, так и особо охраняемые природные территории. Наибольшее количество особей подлежит отстрелу в Мошковском районе — 18 голов, а также в заказниках «Здвинский», «Каргатский» и «Успенский» — по 10 в каждом.

Кроме того, квоты распределены между Искитимским, Куйбышевским, Сузунским, Усть-Таркским и Чановским районами, а также затронут заказник «Мануйловский» и природный парк «Караканский бор».