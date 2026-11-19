За последние годы Новосибирская область значительно обновила инфраструктуру сферы культуры благодаря федеральным инициативам. Общие вложения в отрасль по нацпроектам «Культура» и «Семья» превысили 3,5 млрд рублей.

В период с 2019 по 2024 год реализация проекта «Культура» привлекла в регион более 2,7 млрд рублей, включая 1,3 млрд из федеральной казны. Эти средства позволили построить и отремонтировать 11 культурно-досуговых учреждений, а также провести капремонт девяти детских школ искусств (ДШИ) и реконструировать еще одну. Кроме того, по модельному стандарту переоснастили 34 муниципальные библиотеки, технически оснастили восемь музеев, закупили 20 автоклубов и открыли шесть кинозалов и семь виртуальных концертных залов.

С 2025 года регион подключился к проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках нацпроекта «Семья». Бюджет на два года составил свыше 833 млн рублей. Только в текущем году мероприятия охватили 47 объектов в 21 муниципалитете. При поддержке Фонда началось возведение новой ДШИ в Ордынском районе со сдачей в 2028 году, а также завершаются капремонты учреждений в нескольких районах. В Искитиме и Купинском районе обновляют музейно-мемориальные комплексы.

Федеральное финансирование обеспечило новым оборудованием девять музеев и столько же ДШИ в различных районах. В регионе появились шесть модельных библиотек, детские культурно-просветительские центры в Тогучинском, Куйбышевском районах и Искитиме, а также реализованы лучшие практики в Домах культуры.

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков подчеркнул, что нацпроекты дают муниципалитетам отличную возможность модернизировать отрасль. По его словам, подготовка заявок и контроль работ требуют усилий, однако обновленные учреждения и довольные жители полностью это оправдывают. Глава ведомства отметил Сузунский округ, ставший лидером по реализации восьми мероприятий, и призвал коллег брать с них пример, гарантируя всестороннее содействие Министерства.