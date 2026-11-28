Замгубернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко в интервью Сиб.фм предложил ввести льготную ипотеку для бойцов СВО. Многие военные хотят переехать из районов в город или купить жильё побольше, но высокие ставки мешают.

По его словам, у некоторых уже есть половина или две трети стоимости квартиры, но платить большие проценты несправедливо. IT-ипотека в стране есть, а для военных отдельной программы пока нет — вопрос поднимали в Госдуме, но решение не приняли из-за ситуации с бюджетом.

Проблема важна и для строительной отрасли: готовое жильё остаётся невостребованным. Прохоренко надеется, что льготную ипотеку для участников СВО всё же введут.