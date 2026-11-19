Депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин раскритиковал траты на концессионные поликлиники при обсуждении бюджета Новосибирской области, пишет Сиб.фм.

Он напомнил про госдолг в 45 млрд рублей и сокращение расходов на образование и здравоохранение — и при этом регион платит за объекты, которые должны были сдать ещё в 2022 году. Илюхин усомнился в экономике проекта и предположил, что поликлиники по факту строят на областные деньги.

Проект стартовал в 2019 году: по концессии ООО «Седьмая концессионная компания» (группа «ВИС») должна построить и до конца 2029 года эксплуатировать семь поликлиник в Новосибирске, после чего объекты перейдут региону. Стоимость выросла с 6,5 до 19,5 млрд рублей из‑за удорожания стройматериалов и роста объёмов работ.

Сейчас три поликлиники работают, по двум стройку приостанавливали (в том числе из‑за дорогой стоимости кредитов на фоне высокой ключевой ставки ЦБ), по трём — продлили сроки: например, для поликлиники №22 — до сентября 2026 года, №16 — до июня 2027 года. Ранее депутаты предлагали расторгнуть соглашение по четырём объектам и строить их за счёт бюджета, но в Минздраве это опровергли. Губернатор Андрей Травников заверил, что все поликлиники достроят.