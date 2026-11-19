Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в первом чтении проект бюджета на 2027–2029 годы, несмотря на острую критику со стороны парламентариев, пишет Сиб.фм.

Основные претензии касались роста госдолга до 45 миллиардов рублей, сокращения расходов на здравоохранение, образование и социальную политику, а также платежей по концессионным соглашениям за недостроенные объекты.

Депутат Вячеслав Илюхин, единственный проголосовавший против, указал на нелогичность урезания финансирования детского спорта при одновременных тратах на зарубежные спортивные активы и выразил скепсис относительно прогнозов по росту налоговых доходов.

Представители «Новых людей» и ЛДПР также отметили риски для населения и бизнеса, но поддержали документ во избежание срыва социальных обязательств. Теперь у депутатов есть время до 1 декабря, чтобы внести поправки ко второму чтению.