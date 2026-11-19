Деревня Зверобойка в Тогучинском районе Новосибирской области может утратить официальный статус населенного пункта. Соответствующую инициативу рассмотрели депутаты регионального Законодательного собрания и одобрили в первом чтении.

Согласно представленным на заседании материалам, деревня, относящаяся к Кировскому сельсовету, фактически давно опустела. Здесь нет постоянных жителей, жилой и социальной инфраструктуры, инженерных сетей, магазинов и объектов бытового обслуживания.

Обследование территории состоялось 14 июля 2026 года. Из-за отсутствия населения перепись 2022 года в Зверобойке не проводилась.

Во время обсуждения законопроекта парламентарии попытались выяснить, почему населенный пункт продолжал числиться в официальных документах, несмотря на отсутствие жителей, и выделялись ли на его содержание бюджетные средства. Глава Кировского сельсовета Александр Балахонов пояснил, что занимает должность только восемь месяцев и не располагает точными сведениями о предыдущих годах.

В результате голосования инициативу поддержали 59 депутатов. Один парламентарий выступил против, еще один воздержался. Трое участников заседания не приняли участия в голосовании.