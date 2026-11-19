В Новосибирской области за последние годы существенно увеличили финансирование сферы культуры. На строительство, реконструкцию и техническое оснащение профильных учреждений из федерального и регионального бюджетов направили свыше 3,5 млрд рублей. Средства выделялись в рамках национальных проектов «Культура» и «Семья».

Первый этап финансирования пришелся на 2019–2024 годы. За этот период нацпроект «Культура» получил более 2,7 млрд рублей. Благодаря этим средствам в регионе появились и были обновлены 11 учреждений культурно-досугового типа, модернизированы 34 библиотеки. Также для муниципалитетов закупили 20 передвижных автоклубов.

Продолжением этой работы стал проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», запущенный в 2025 году в составе нацпроекта «Семья». За два года на его реализацию предусмотрели более 833 млн рублей. В частности, в 2026 году в Ордынском районе приступили к строительству детской школы искусств, а в муниципалитетах открыли шесть библиотек нового модельного формата.

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков подчеркнул, что национальные проекты дают муниципалитетам возможность привлекать дополнительные средства для развития культурной сферы. Для участия в программах местным властям необходимо своевременно готовить проектные заявки и следить за качеством выполнения работ.

Наиболее активно этой возможностью воспользовался Сузунский округ. Там реализовали восемь инициатив, включая капитальный ремонт дома культуры, организацию Виртуального концертного зала, модернизацию библиотек и оснащение музея.

Глава регионального министерства призвал другие муниципалитеты активнее подавать заявки на участие в программах. По его словам, ведомство готово помогать территориям с реализацией таких проектов.