Наиболее сложная обстановка сложилась в центральной части города. Автомобили с трудом продвигаются по Красному проспекту, улицам Нарымской, Дуси Ковальчук, Фрунзе, Ядринцевской и Гоголя. Большая пробка также скопилась на Фабричной в районе подъезда к Южной площади.

На левом берегу заторы менее масштабные, но полностью избежать проблем водителям не удалось. Напряжённая ситуация наблюдается на пересечении Немировича-Данченко и Ватутина. На улице Ватутина автомобили медленно движутся от остановки «Колледж автосервиса» в сторону указанного перекрёстка.

Дополнительную нагрузку испытывают улицы Геодезическая, Космическая и Таймырская.

В то же время на четырёх автомобильных мостах через Обь серьёзных затруднений не зафиксировано — проезд по ним остаётся свободным.