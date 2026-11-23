Вечером 23 ноября новосибирские автомобилисты столкнулись с серьёзными затруднениями на дорогах. Из-за дождливой погоды движение в городе заметно замедлилось. На карте «Яндекс Пробок» многие улицы отмечены красным и бордовым цветами, сигнализирующими о плотном транспортном потоке.
Наиболее сложная обстановка сложилась в центральной части города. Автомобили с трудом продвигаются по Красному проспекту, улицам Нарымской, Дуси Ковальчук, Фрунзе, Ядринцевской и Гоголя. Большая пробка также скопилась на Фабричной в районе подъезда к Южной площади.
На левом берегу заторы менее масштабные, но полностью избежать проблем водителям не удалось. Напряжённая ситуация наблюдается на пересечении Немировича-Данченко и Ватутина. На улице Ватутина автомобили медленно движутся от остановки «Колледж автосервиса» в сторону указанного перекрёстка.
Дополнительную нагрузку испытывают улицы Геодезическая, Космическая и Таймырская.
В то же время на четырёх автомобильных мостах через Обь серьёзных затруднений не зафиксировано — проезд по ним остаётся свободным.