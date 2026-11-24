Единое пособие на ребёнка назначают на 12 месяцев, после чего для продолжения выплат нужно подать заявление. В Отделении Социального фонда России по Новосибирской области советуют сделать это в последний месяц действующего периода: тогда новое пособие назначат без перерыва. Например, если выплата заканчивается 30 ноября, обратиться можно в ноябре или декабре. При подаче заявления в январе или позже пособие назначат только с месяца обращения.

Заявление принимают на портале «Госуслуги», в клиентской службе Соцфонда или МФЦ. Первую выплату перечислят в течение пяти рабочих дней после одобрения, последующие будут поступать по установленному графику. Если сроки пособий на детей в семье различаются, их можно синхронизировать: для этого нужно подать заявление в последний месяц выплат на одного из детей.