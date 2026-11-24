Закаливание помогает укрепить иммунитет, но у новичков часто вызывает простуды. Как рассказала RuNews24.ru старший преподаватель кафедры сестринского дела медицинского факультета Университета «Синергия» Виктория Тихомирова, главная ошибка — резкий старт, ведущий к переохлаждению.

Холод вызывает спазм сосудов. У неподготовленных людей кровоток нарушается, падает местный иммунитет, и вирусы атакуют организм. Поэтому процесс должен быть постепенным. Эксперт советует начинать с воздушных ванн: проветривать спальню, ходить дома босиком и гулять в любую погоду. Следующий шаг — контрастный душ, чередуя теплую и прохладную воду, с последующим растиранием полотенцем. Также полезно ходить босиком по массажным коврикам.

Специалист предупреждает, что нельзя сразу лить на себя ледяную воду. Если появился озноб или вы уже заболели, процедуры нужно остановить. Переходить к обливанию стоит только после адаптации, начиная с ног и понижая температуру воды всего на градус раз в несколько дней, избегая ледяной воды для головы.