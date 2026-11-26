Рынок недвижимости Новосибирска меняется: интерес к готовому жилью растёт, а продажи новостроек замедляются. Независимый аналитик Сергей Николаев объяснил, какие варианты приобретения жилья сегодня стоит рассматривать и от чего зависит выбор между покупкой и арендой. Об этом пишет expertsiberia.ru.

За последний год предложение на рынке вторичного жилья увеличилось на 25%. По мнению Сергея Николаева, такая динамика связана с ситуацией в сегменте новостроек. Эксперт сравнил первичный и вторичный рынки с сообщающимися сосудами: изменения в одном неизбежно отражаются на другом.

Одной из причин сложившегося положения аналитик назвал льготные ипотечные программы. Они повлияли на стоимость квартир в новых домах, из-за чего некоторые объекты на этапе строительства стали дороже уже готового жилья. В результате покупатель может найти квартиру в сданном доме у инвестора примерно на 20% дешевле, чем аналогичную недвижимость в том же жилом комплексе, которую ещё предстоит построить.

Сейчас ситуация постепенно меняется. По словам Николаева, сокращение разницы между условиями льготной и рыночной ипотеки влияет на спрос. Поскольку готовые квартиры зачастую обходятся дешевле, покупатели всё чаще обращают внимание на вторичный рынок. При этом сегмент новостроек переживает период стагнации.

Отдельно эксперт остановился на вопросе, что выгоднее в нынешних условиях — оформлять ипотеку или снимать жильё. Около полутора лет назад разница между ежемесячными расходами на аренду и рыночную ипотеку была особенно заметной: ипотечные платежи превышали арендную плату примерно в 3,5 раза. Теперь разрыв уменьшился до двух раз, однако кредит всё ещё обходится значительно дороже. Несмотря на снижение ключевой ставки с пиковых значений на семь процентных пунктов, её уровень аналитик по-прежнему считает высоким.

Единой рекомендации для всех покупателей нет, подчеркнул Николаев. Тем, кто подходит под условия семейной ипотеки со ставкой 6%, он советует рассмотреть приобретение квартиры в новостройке. Если воспользоваться этой программой нельзя, можно подождать более выгодных ипотечных условий или пока выбрать аренду.

Покупателям, располагающим собственными средствами и готовым оплатить квартиру без кредита, аналитик рекомендует обратить внимание на вторичное жильё. Именно этот сегмент сейчас может предложить более привлекательные по цене варианты.