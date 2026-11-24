Зимняя эксплуатация автомобиля требует особого внимания, ведь морозы и реагенты создают экстремальные условия. Как сообщает Общественная служба новостей, большинство проблем возникает из-за повторяющихся ошибок водителей.

Одна из частых — примерзание тормозных колодок и дверей после мойки. Нельзя резко трогаться с места или лить горячую воду на механизмы: это повредит диски и уплотнители. После мойки нужно проехать и плавно нажать на тормоз несколько раз, а уплотнители заранее обработать силиконовой смазкой. Другая ошибка — длительный прогрев на холостом ходу. Мотор так греется медленнее, расходует топливо, а в выхлопной системе скапливается конденсат. Правильно — запустить двигатель, подождать минуту, очистить стекла и начать плавное движение.

Зимой также критично держать увеличенную дистанцию, избегать резких торможений и стартов. Важно следить за давлением в шинах: на морозе оно падает, что увеличивает расход топлива и износ резины. Не стоит ездить с пустым баком — конденсат может замерзнуть в магистралях. Грязные фары и номера не только снижают видимость, но и грозят штрафами. Опасно использовать самодельные обогреватели и греть машину открытым огнем — это может привести к пожару.