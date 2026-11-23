Согласно аналитике МКК «Каранга», в 2026 году лидерство на рынке залоговых автомобилей остается за японскими брендами.

На рынке залоговых автомобилей в Сибирском федеральном округе в 2024 году с заметным отрывом лидировали японские бренды, занимая 68,7% доли клиентов. Средний возраст машин составлял 20 лет (выпуск 2006 года), а их цена держалась на уровне 500 тыс. рублей. Второе и третье места принадлежали автомобилям из США (7,5%) и Южной Кореи (6,7%) со средним возрастом от 15 до 19 лет (выпуск 2007–2011 годов) и средней ценой 635 тыс. рублей.

В 2025 году лидерство японских производителей сохранилось, хотя их доля сократилась до 61,8%. На вторую позицию вышли автомобили из Германии (9,3%), третье место заняли машины из США (7,8%). На фоне общего обновления залогового портфеля средний возраст автомобилей зафиксировался на уровне 15 лет, тогда как их средняя цена увеличилась до 700 тыс. рублей.

В течение 2026 года японские бренды продолжают удерживать первенство с долей 59,3%, Южная Корея выходит на второе место с результатом 8,5%, а третье занимают автомобили из Германии (8,3%). При этом возрастная структура портфеля остается стабильной и соответствует машинам 2012–2015 годов выпуска. Примечательно, что китайские марки, лидирующие в сегменте первичных продаж, в залоговом портфеле занимают лишь седьмую позицию с долей 3,9%.

Можно предположить, что консервативная структура автопарка в Сибири, где жители сохраняют верность проверенным японским моделям и откладывают обновление личного транспорта, продиктована прагматичным подходом: в условиях экономической нестабильности автовладельцы делают ставку на доступные в обслуживании машины, избегая дорогостоящей смены автомобиля.