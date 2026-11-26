В 2027 году между Новосибирском и Кемеровом планируют восстановить прямое пригородное железнодорожное сообщение. Первые электропоезда могут выйти на маршрут уже летом. О планах рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк во время прямой линии.

По словам главы региона, проект уже получил согласование Западно-Сибирской железной дороги. Сейчас документы находятся на этапе окончательного утверждения в центральном аппарате РЖД.

Середюк пояснил, что организация пассажирских перевозок по железной дороге требует тщательной проработки расписания. Магистрали Кузбасса активно используются для перевозки угля, металла и химической продукции, поэтому дополнительные маршруты необходимо согласовывать с движением грузовых составов.

Помимо направления на Новосибирск, власти рассматривают возможность запуска электричек до Новокузнецка, а также Таштагола и Шерегеша. По мнению губернатора, железнодорожная поездка на популярный горнолыжный курорт могла бы стать более удобной альтернативой автомобильному маршруту. Кроме того, прорабатывается вопрос транспортного сообщения между Кузбассом и Красноярском.

Пока добраться из Кемерова в Новосибирск можно на поезде или междугородном автобусе. Стоимость билета в купе начинается примерно от 2400 рублей, в плацкартном вагоне — от 1500 рублей.

В регионе также намерены расширять пригородное сообщение внутри Кузбасса. В качестве примера Середюк привел электричку, которую запустили между Кемеровом и Березовским во время ремонта Кузбасского моста. Изначально маршрут должен был помочь разгрузить транспортные потоки между берегами, однако после завершения работ поезд не отменили.

Сейчас электричка следует до Тайги, а в дальнейшем ее маршрут планируют продлить до Анжеро-Судженска. По словам губернатора, опыт показал, что такой формат перевозок востребован у жителей.