С 20 по 22 ноября в Новосибирске пройдёт XII Международный фестиваль «Книжная Сибирь». Площадкой для мероприятия станет Государственная публичная научно-техническая библиотека. В программе заявлено более 150 событий с участием представителей свыше 100 издательств.

Гости смогут встретиться с известными писателями, посетить презентации книг и профессиональные дискуссии. Среди приглашённых авторов — Захар Прилепин, Александр Пелевин и Дмитрий Филиппов. Также состоится детский фестиваль «Сибирский воробей», в котором примут участие 22 автора.

Одной из особенностей этого года станет доступная среда для незрячих и слабовидящих посетителей. Для них подготовят издания шрифтом Брайля и крупным шрифтом, а также организуют сопровождение.

Кроме того, на фестивале подведут итоги конкурса «Книга года: Сибирь — Евразия», на который поступило более 200 заявок. Организаторы рассчитывают, что мероприятие посетят около 8 тысяч человек.