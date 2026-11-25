Двенадцатый фестиваль «Книжная Сибирь», прошедший при поддержке Правительства Новосибирской области, объединил более 12 тысяч посетителей и 50 авторов. Мероприятие с девизом «Книга объединяет народы» стало масштабной площадкой для общения читателей, писателей, библиотекарей и издателей.

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отметил, что регион подтвердил статус читающего. По его словам, воспитание у молодежи любви к литературе имеет ключевое значение для сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.

Программа включала свыше 150 событий, в ярмарке участвовали 114 экспонентов, а мастер-классы развернулись на 31 площадке. Впервые организаторы подготовили расписание шрифтом Брайля и крупным шрифтом для незрячих и слабовидящих гостей, предложив им специальные форматы изданий и сопровождение.

В рамках мероприятия подвели итоги юбилейного конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия». Победителей определили в номинациях краеведческой, научной, учебной и художественной литературы, а в персональных категориях наградили директоров библиотек.

Хэдлайнерами выступили Захар Прилепин, Дмитрий Филиппов, Сухбат Афлатуни, Наталья Илишкина, Марина Чуфистова и Настасья Реньжина. 21 и 22 ноября работал фестиваль книжных клубов, где 15 литературных сообществ обсудили творческий процесс. Также до открытия события библиотечное сообщество региона обсудило вопросы комплектации фондов и приобщения детей к чтению.

Состоялся десятый фестиваль детской книги «Сибирский воробей». Андрей Усачев, Екатерина Аксенова, Зуля Стадник, Зульфия Абишова и Алена Кашура в ходе панельной дискуссии затронули тему создания актуального контента для современных детей.

Культурную программу дополнил проект «Город Единства», объединивший национальные традиции и поэзию. В его рамках поэт Юрий Татаренко и пианист Петр Шредер представили музыкально-поэтические композиции, исполнив произведения «Зимняя Феодосия», «Одиночка», «Прогулка» и «Перечитывая Гоголя».