Главный внештатный гастроэнтеролог департамента здравоохранения Югры Евгения Сосновская обратила внимание жителей на важность заботы о пищеварительной системе во время профильной недели профилактики.

Как сообщает ugra-news.ru, до 50% рисков развития патологий ЖКТ связаны с корректируемыми бытовыми привычками. Врач выделила основные болезни: гастродуоденит, панкреатит, цирроз печени и рефлюкс-эзофагит. По ее словам, локализация боли часто указывает на диагноз: опоясывающая боль характерна для панкреатита, а резкая — для язвенной болезни. Ключевыми факторами риска остаются фастфуд, избыток простых углеводов, алкоголь и курение, которые токсичны для слизистой оболочки.

Кроме того, стресс нарушает баланс микрофлоры и выработку защитной слизи. Для поддержания здоровья эксперт рекомендует питаться дробно, употреблять достаточно клетчатки и сократить потребление трансжиров. Особое внимание Сосновская уделила диспансеризации: бесплатные осмотры по ОМС в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» являются надежным инструментом раннего выявления предраковых состояний.