Поводом для обсуждения стало заявление депутата Госдумы Нины Останиной. Глава комитета по защите семьи ранее выступила против показа подобных проектов, отметив, что они формируют у молодёжи неправильное представление о семейных ценностях. Вместо скандальных историй, считает парламентарий, телевидению следует чаще показывать положительные примеры семейной жизни.

Сергей Майоров согласился с такой позицией. Он считает, что создатели подобных программ в первую очередь заинтересованы в высоких рейтингах, а не в решении проблем участников.

«Всякого рода деструктивно популярные программы ничего хорошего не несут. Они созданы для рейтинга, это просто скандальный контент. Если их запретят, никто ничего не потеряет от этого. Через два-три месяца все забудут, что вообще такая программа была», — заявил Майоров в разговоре с Сиб.фм.

Общественник также подчеркнул, что телевизионный контент оказывает влияние на подрастающее поколение. По его мнению, федеральным каналам стоит уделять больше внимания позитивным примерам, поскольку подростки нередко перенимают модели поведения, которые наблюдают на экране.

Говоря о ранней беременности, глава новосибирского отделения «Союза отцов» отметил, что рождение ребёнка желательно планировать уже в совершеннолетнем возрасте и подходить к этому шагу осознанно. При этом он выступил против абортов, подчеркнув, что ребёнок должен получить поддержку независимо от обстоятельств его появления на свет.

Майоров считает, что молодых матерей нельзя осуждать или оставлять без помощи. Напротив, им необходимы поддержка близких и участие общества.

Отдельно он обратил внимание на проблемы, которые часто демонстрируют в подобных телепроектах: конфликты с родителями, сложные отношения с партнёрами и отсутствие стабильности в жизни. По мнению общественника, заниматься такими ситуациями должны профильные специалисты, а не создатели развлекательных передач.

В качестве необходимой помощи он назвал консультации психологов, поддержку социальных служб и медицинских специалистов. Девушки, столкнувшиеся с незапланированной беременностью, должны иметь возможность обратиться в женскую консультацию и получить квалифицированную помощь, в том числе при поддержке родителей.