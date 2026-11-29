Жителей и туристов Новосибирской области этой зимой ждёт широкий выбор развлечений — от горнолыжного спорта и поездок на снегоходах до отдыха в термальных комплексах и посещения ледовых фестивалей. Региональные власти подготовили программу зимнего туризма с учётом интересов любителей активного и спокойного отдыха.

Для поклонников спорта будут доступны горнолыжные трассы комплексов «Иня», «Юрманка», «Парк-Кольцово» и «Альбатрос». Кроме того, в регионе можно заняться сноукайтингом, отправиться на снегоходную прогулку или провести время за зимней рыбалкой.

Тем, кто предпочитает путешествия без экстремальных нагрузок, предлагают познакомиться с природными достопримечательностями Сузунского, Мошковского и Искитимского районов, а также Маслянинского округа. Для любителей истории и культуры подготовлены экскурсионные программы, в том числе этнографические маршруты в Колывани.

Отдельное направление — оздоровительный туризм. В области работают санатории и термальные комплексы, где предлагают лечебные процедуры с применением минеральных, радоновых и йодобромных вод, а также грязелечение.

Развивается и инфраструктура для размещения путешественников. При поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» в регионе открываются модульные гостиницы и глэмпинги. Новые места отдыха появились в Бердском лесу, возле реки Изырак и озера Медвежьего, в Краснозёрском районе и Заельцовском бору. Параллельно власти занимаются улучшением дорожной инфраструктуры для автомобильных туристов.

В зимний календарь вошли несколько крупных мероприятий. В Мерети состоится фестиваль «Клёвый лёд», а на Обском море — «Иглу. Город эскимосов». Также запланированы массовая гонка «Лыжня России» и Кубок Сибири по сноукайтингу.

Одним из главных событий декабря станет «ЛедФест» в Речкуновской зоне отдыха. Там оборудуют десять тематических ледовых пространств. Среди них — «Ледовая долина», которую организаторы называют первым в Сибири катком, расположенным в природном каньоне. Для посетителей также подготовят концертную программу.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригласил жителей и гостей региона провести холодный сезон в области и познакомиться с возможностями сибирского зимнего отдыха.