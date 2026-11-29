Наталья Курина — председатель Комитета семей воинов Отечества Новосибирской области. После гибели сына Даниила на СВО она посвятила жизнь помощи воинам и их семьям, стала второй матерью для многих бойцов. В интервью, посвящённом Дню матери, Наталья рассказала изданию "Эксперт Сибирь" о тяжёлой судьбе матерей защитников Отечества и о тех, кто оказался рядом в самый тяжёлый момент её жизни.

— Когда вы узнали, что Даниил хочет стать военным? Легко ли вы приняли его выбор?

— У Дани всегда было особое отношение к Родине. Он очень много читал литературы по истории, интересовался внутренней политикой, геополитикой. И, приехав с турнира по боксу, он чётко сказал: "Я хочу быть офицером".

Мы поехали с ним на День открытых дверей Новосибирского высшего военного командного училища. Когда мы оказались там, было очень много народу. И вдалеке, возле командного корпуса, я увидела курсантов, которые стояли и держали фотографии с голубыми рамочками. Я хорошо это помню. Когда я подошла, стало понятно — это был 2017 год — на фотографиях погибшие офицеры, окончившие это училище. И я сказала сыну: "Даниил, давай не будем сюда поступать". На что он мне твёрдо сказал: "Нет". Говорит: "Мама, ты посмотри, это же мечта всей моей жизни".

— Когда вы узнали о начале СВО, осознавали ли, что сын окажется там с первых дней?

— 24 февраля, как все жители Российской Федерации, мы услышали о начале специальной военной операции. В этот день сын мне написал: "Мам, всё хорошо, мы заезжаем в Крым, связи не будет. Не волнуйся, в боевых действиях мы участвовать не будем, здесь пока смотрим, как что". Деталей я не могу говорить. Но сердце матери не обманешь.

Так получилось, что, когда началась специальная военная операция, участие моего сына было коротким. 8 марта 2022 года мне сообщили, что мой сын погиб.

Принять это было невозможно. Похоронили сына на восьмой день. И тогда всё было как в кино. Это был фильм, но будто не про нас. Много, очень много людей пришли поддержать меня и проститься с Даней…

— Была ли у Дани жена?

— Он всегда хотел найти настоящую любовь. Находясь в отпуске перед распределением, он позвонил мне из аэропорта и сказал: "Мам, я влюбился". Настоящая любовь в его жизни была. Он говорил мне: "Мне даже дышать тяжело, если я не общаюсь с девушкой". Хотел сделать ей предложение — но этого не случилось.

— У Даниила было много друзей. Общались ли вы, когда вашего сына не стало?

— В течение полугода у нас по выходным не закрывались двери: приезжали по десять, по пятнадцать человек одновременно. Оказалось, что среди них много сирот — те, кто окончил суворовские кадетские училища и поступал точно так же в НВВКУ. Некоторые из них меня до сих пор зовут мамой.

Я ребятам рассказывала, что мой сын очень трепетно относился ко мне как к матери, и попросила их достать телефоны и написать мамам, как они их любят. Все послушно достали телефоны, начали писать. И вдруг я вижу — один парень не пишет. Я подошла и спросила: "А почему ты не пишешь маме?" Он говорит: "А у меня нету мамы". Я говорю: "А как тебя зовут?" — "Даниил". Я говорю: "А у меня нету сына". И его зовут Даниил. И мы подружились — не только с ним, а со всеми ребятами. Сейчас Даниил, про которого я говорю, — начальник штаба, капитан, у него два ордена Мужества. Переписываемся постоянно. Ребята даже умудряются присылать цветы — и к праздникам, и без праздников, за что я их очень благодарю.

— Если бы у вас была возможность вернуться в момент, когда Даниил решил стать военным, вы бы не дали ему это сделать?

— Когда мы вмешиваемся в какие-либо ситуации, не всегда эти ситуации решаются так, как мы задумали. Я человек верующий, и на всё есть воля Божья. И ещё я верю в то, что наши близкие живы. Тело бренное, душа вечна. Пока мы помним, пока мы делаем для других какие-то добрые, хорошие дела, когда есть желание помочь тому, кому тяжелее, — наши родные живут и в памяти, и в воспоминаниях.

Я часто от мам слышу: "Он не вернётся никогда". А я всегда говорю: "Вернётся". В именах сыновей, которых назовут друзья именем своего друга. В фотографиях, в портретах.

Сейчас я своему сыну рассказываю — и надеюсь, он это всё видит, — что у него растут племянники. Что один из сыновей старшего сына, который родился через девять месяцев после того, что случилось, носит имя в честь святого Даниила и в честь своего дяди.

— Ощущаете ли вы присутствие сына в своей жизни сейчас?

— Я всегда задаю священникам вопрос как мама: "Почему мне мой сын не снится?" И мне всегда батюшки говорят, что это хорошо, что сны не от Бога. А недавно мы встретились ещё с одним священнослужителем — отец Александр из Кольцова. И я ему задала этот же вопрос, потому что мы же, родители, скучаем. И он говорит: "А вы помолитесь Господу Богу и попросите, чтобы Он вам явил во сне вашего сына". И вот, знаете, явил на следующий день. И я благодарю этого священнослужителя, который это сказал.

Семён Данильченко