Из-за перемен в погоде на дорогах Новосибирской области может появиться гололёд и снежный накат. Госавтоинспекция региона призвала автомобилистов и пешеходов быть внимательнее и соблюдать правила безопасности.

Водителям советуют выбирать безопасную скорость, держать увеличенную дистанцию и не совершать резких манёвров. Осторожность особенно важна при подъезде к пешеходным переходам, на поворотах и спусках. Также автомобилистам напоминают о необходимости пристёгиваться, а детей перевозить с использованием специальных удерживающих устройств.

Пешеходам рекомендуют выходить на проезжую часть только после того, как они убедятся, что приближающиеся машины остановились. В условиях плохой видимости и в тёмное время суток следует носить одежду со световозвращающими элементами.

В Госавтоинспекции добавили, что дорожную ситуацию контролируют круглосуточно. Сотрудники ведомства готовы прийти на помощь участникам движения.