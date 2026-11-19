Премьера Grand Theft Auto VI, которую фанаты ждали с 2013 года, назначена на сегодня, 19 ноября. Глобальное увлечение игрой заставляет взрослых людей брать отгулы и отпуск за свой счет.

Зарубежная статистика впечатляет: десятки тысяч заявлений и прогнозируемые миллиардные убытки для бизнеса. В нашей стране сотрудники тоже берут выходные, но чаще скрывают истинную причину под предлогом болезни.

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров напомнил, что Трудовой кодекс защищает право работника на отдых без детального отчета о причинах. Об этом эксперт рассказал Общественной службе новостей.

По его словам, работодатель не может запретить сотруднику взять отгул ради игр. Тем не менее, Валинуров указал на важность грамотного планирования в компаниях. Если бизнес встает из-за отсутствия одного человека, руководству стоит пересмотреть процессы, внедрить ИИ или назначить исполняющего обязанности на период отсутствия.