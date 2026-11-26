В Новосибирске оценили перспективы использования искусственного интеллекта в градостроительстве. Эту тему подняли на пресс-конференции ТАСС. По информации городской администрации, заметные изменения в этой сфере могут начаться в 2027–2028 годах, когда на рынке появятся более доступные технологические решения.

Пока внедрение ИИ в городское управление требует тщательной проработки. Среди основных сложностей специалисты называют высокую стоимость технологий, необходимость сбора и подготовки больших массивов данных, а также обучение сотрудников. Кроме того, готовых универсальных решений, которые можно было бы применять в крупных российских городах, пока нет.

В будущем искусственный интеллект может стать инструментом для решения различных городских задач. С его помощью планируют анализировать загруженность дорог, оценивать варианты развития городской застройки и сокращать время подготовки градостроительной документации.

Ещё одной темой обсуждения стало создание цифрового двойника Новосибирска — подробной трёхмерной модели города. Эту идею рассматривают уже не первый год, однако её реализация связана со значительными затратами. Даже в Москве подобная технология пока не функционирует в полном объёме.

Поэтому конкретные сроки появления цифровой модели Новосибирска пока не называют. Прежде чем переходить к реализации проекта, необходимо оценить предполагаемые расходы и понять, насколько его внедрение будет полезно для города.