Две студентки из китайской провинции Гуандун рассказали о жизни в Новосибирске, адаптации к сибирским морозам и знакомстве с местными традициями. Сун Цзяяо и Дай Кэюнь учатся на третьем курсе филологического направления Новосибирского государственного педагогического университета. Об этом пишет МК-Новосибирск.

По словам девушек, одним из самых необычных впечатлений после переезда стал первый снег. До приезда в Сибирь одна из студенток никогда его не видела. Первое время привыкнуть к холоду было непросто: некоторые иностранные учащиеся даже простудились. Однако после покупки тёплой одежды адаптация пошла легче.

Неожиданностью стало и отношение новосибирцев. Девушки признались, что ожидали увидеть более замкнутых людей, но на деле часто сталкивались с доброжелательностью. Им помогали разобраться в магазинах, подсказывали дорогу и поддерживали в изучении русского языка.

За время пребывания в городе студентки успели попробовать местную кухню, побывать в Новосибирском зоопарке и прогуляться по набережной Оби. Особенно им понравились пельмени, игра в снежки и поездки с российскими друзьями.

Одна из девушек планирует после окончания программы остаться в России ради магистратуры или работы. Другая рассчитывает за два года улучшить русский язык и глубже познакомиться с культурой страны.