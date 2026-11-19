Уроженец Кызыла Кирилл Песков вошёл в состав российского экипажа 79-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. В предстоящем полёте он будет выполнять обязанности бортинженера корабля «Союз МС-33». Командовать экипажем предстоит Ивану Вагнеру. Информацию о назначении подтвердили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Для Кирилла Пескова предстоящая экспедиция станет второй в его космической карьере. Дебютный полёт состоялся в марте 2025 года в рамках миссии Crew-10. Тогда он добрался до МКС на американском корабле Crew Dragon и провёл на орбите 147 дней. На Землю космонавт вернулся в августе того же года.

Успешное выполнение первой миссии было отмечено высокими государственными наградами: Пескову присвоили звание Героя России и почётное звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации».

Подготовка к следующему полёту уже продолжается. Недавно Песков и Иван Вагнер приняли участие в тренировках на территории Краснодарского края. Космонавты отрабатывали действия при вынужденной посадке в горной местности. В программу вошли организация лагеря, применение аварийного запаса и оказание медицинской помощи. Практические занятия проходили в районе гор Индюк и Индюшка.

Подобные учения организуют один раз в пять лет, чтобы экипажи могли поддерживать и обновлять навыки выживания в экстремальных условиях.

Точная дата отправления 79-й экспедиции пока не объявлена. Предварительно запуск корабля запланирован на 2028 год.

Кирилл Песков родился в Кызыле, однако его детство и юность прошли в городе Назарово Красноярского края. Там будущий космонавт окончил среднюю школу № 14.