Зданию на пересечении улиц Ленина и Советской, известному новосибирцам как «Золотой колос», исполнилось 100 лет, пишет Сиб.фм.

Построенное в 1926 году по проекту Андрея Крячкова для Всероссийского текстильного синдиката, оно стало свидетелем насыщенной истории города. Изначально здесь работал магазин тканей «Моссукно», а после ликвидации синдиката здание передали «Сибуголю», надстроили двумя этажами и разместили в нем конструкторское бюро тюремного типа, где трудились Юрий Кондратюк и другие выдающиеся инженеры.

В военные годы объект принимал эвакуированные вузы, а в 1945-м здесь открылся элитный коммерческий магазин с дефицитными товарами. Позже верхние этажи занимала Сибирское отделение Академии наук до переезда в Академгородок, а в 1957-м на первом этаже заработал первый в Сибири магазин самообслуживания.

Сегодня исторический особняк с характерной башней и решетками в виде ромбов ВТС отдан под кафе и рестораны, сохранив статус важной архитектурной доминанты центра Новосибирска.