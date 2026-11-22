В Новосибирске за год подорожали гробы и кремация. По данным Росстата, изготовление гроба выросло в цене на 15,5%, кремация — на 11%. В среднем по России подорожание меньше: гробы — на 10,3%, кремация — на 7,4%.

В Новосибирске гроб стоит на 800 рублей дороже, кремация — примерно на 5 тысяч. Комплекс ритуальных услуг с кремацией — 87,15 тысячи рублей.

По словам руководителя «Похоронного Дома ИМИ» Сергея Бондаренко, гроб дорожает из-за древесины, фурнитуры и работы, а кремация — из-за газа, электричества, амортизации и зарплат. Главная причина — рост тарифов на энергоносители, передает РБК Новосибирск.