До конца 2026 года лимит Пушкинской карты на приобретение билетов в кино увеличен на 300 рублей — общий лимит карты составил 5300 рублей, из них на кино теперь можно потратить до 2300 рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Российской Федерации.

Кино остаётся одним из востребованных направлений программы: ежегодно на него приходится до 50% всех билетов, приобретённых по Пушкинской карте. Техническую реализацию обновления лимитов обеспечил ВТБ, выступающий банком-оператором программы.

Как пояснил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, молодые люди зачастую успевают потратить почти весь лимит по Пушкинской карте к декабрю, тогда как в последние месяцы года выходит много культурных премьер.

«Увеличение лимита – это еще один приятный повод встретиться с друзьями на премьере в кино, погрузиться в культуру и найти новые темы для обсуждения. Мы обеспечили техническую реализацию по обновлению лимитов, чтобы «пушкинисты» смогли посетить самые интересные события до конца года», – отметил Георгий Горшков.

Программа «Пушкинская карта» запущена в 2021 году. Её цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодёжи и привлечь её к театрам, музеям, концертам и кино. Картой могут пользоваться граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно.