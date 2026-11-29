В воскресенье, 29 ноября, жители Новосибирской области не столкнутся с магнитными бурями. Геомагнитная обстановка ожидается преимущественно стабильной, а вероятность заметных колебаний магнитного поля Земли останется минимальной.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность магнитной бури в последний выходной ноября составляет около 7%. Ожидаемый Kp-индекс будет находиться в пределах 2–3 баллов. Такие показатели соответствуют спокойному уровню геомагнитной активности.

Даже возможное воздействие корональной дыры на Солнце, по предварительным оценкам, не приведёт к существенному усилению возмущений. Геомагнитная ситуация не должна достичь уровня слабой магнитной бури G1.

Ранее в прогнозах некоторых информационных ресурсов появлялись сообщения о вероятном усилении геомагнитной активности до уровня G2 в выходные. Однако основные расчёты профильных служб указывают на то, что наиболее заметные колебания могли прийтись на субботу, 28 ноября. В воскресенье ожидается постепенная стабилизация магнитосферы.

При таких показателях серьёзного влияния космической погоды на самочувствие большинства людей не ожидается. Специалисты советуют сохранять привычный режим дня, соблюдать баланс труда и отдыха и не отказываться от повседневной активности.