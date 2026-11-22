В воскресенье, 22 ноября, магнитосфера Земли останется в стабильном состоянии. По прогнозам учёных, солнечная активность постепенно ослабевает, поэтому серьёзных геомагнитных возмущений в ближайшие дни не ожидается. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
За последние дни на Солнце зафиксировали лишь одну заметную вспышку — класса C9.6. Она произошла 21 ноября примерно в 14:30 по московскому времени. Остальное время активность светила оставалась низкой.
В настоящее время на Солнце насчитывается около десяти пятен, распределённых по пяти небольшим группам. Они относятся к слабым категориям и пока не представляют угрозы мощных вспышек.
В понедельник, 23 ноября, ситуация может немного измениться: Земли способен достичь небольшой выброс солнечной плазмы, что вызовет незначительные колебания магнитного поля.
Дополнительное влияние ожидается от корональной дыры, однако её воздействие прогнозируется только на 27–28 ноября.