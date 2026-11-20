В Новосибирской области 616 мам-предпринимательниц получили декретные выплаты на общую сумму более 74 миллионов рублей благодаря участию в системе добровольного социального страхования. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по региону.

Размер пособия по беременности и родам в 2026 году составил около 150 тысяч рублей за стандартный отпуск, к которому добавляются ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет.

Чтобы обеспечить себе эти льготы и оплату больничных в следующем году, индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам необходимо уплатить взнос в размере 11 314 рублей до 31 декабря 2026 года через Госуслуги или МФЦ.

При этом самозанятые граждане могут оформить только оплачиваемый больничный, так как право на декретные сохраняется исключительно за теми, кто имеет статус ИП.