Наталья Курина, потерявшая сына Даниила в первые дни специальной военной операции, посвятила себя поддержке участников СВО и их близких. Женщина помогает семьям военнослужащих переживать сложные жизненные обстоятельства. Многие бойцы сегодня называют её второй мамой.

В День матери Наталья обратилась к женщинам, которые столкнулись с гибелью сыновей на фронте. Она призвала их не оставаться один на один со своим горем и рассказала о возможностях получить поддержку в Комитете семей воинов Отечества.

По её словам, организация может помочь матерям найти единомышленниц, переживших подобную утрату, присоединиться к группам взаимопомощи и принять участие в общественных инициативах. Женщина подчеркнула, что память о погибших сыновьях можно сохранять через добрые дела, книги памяти, портреты и проекты, посвящённые героям.

«Мать — это тот человек, который всю жизнь будет хранить светлую память о сыне. Мы рассказываем о наших героях, пишем их портреты, создаём книги памяти и славы. Мы гордимся ими», — отметила Наталья.

Она также призвала матерей не отказываться от гордости за своих детей и их поступки. По мнению женщины, решение сына встать на защиту Отечества — повод сохранить уважение к его жизненному выбору.

«Я всегда говорю Господу Богу: спасибо, что мне дали моих сыновей, что я их мама», — поделилась Наталья.

Комитет семей воинов Отечества в Новосибирской области работает с января 2023 года. При организации открыта общественная приёмная, где можно бесплатно получить юридическую помощь. За время работы туда поступило около 6 тысяч обращений по правовым вопросам.

Кроме того, в районах области действуют 18 групп взаимопомощи для родственников участников СВО. Их работу преимущественно организуют матери и супруги военнослужащих.

Наталья признаётся, что участие в деятельности комитета стало для неё способом справляться с собственной утратой. Помогая другим семьям, она видит результат своей работы и понимает, что её усилия необходимы.

«Когда ты помогаешь другим и видишь результат, когда человек понимает, что есть ради чего жить и куда двигаться дальше, — это очень важно. Такая работа помогает хотя бы немного унять боль», — рассказала Курина.