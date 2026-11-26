Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил спортсменов Григория Шихалеева и Федора Сорокина с наградами чемпионатов мира и отметил заслуги их наставников. Градоначальник подчеркнул, что эти победы, одержанные россиянами впервые более чем 20 лет, подтверждают высокий уровень городских спортивных школ и характер самих атлетов, которые добиваются успехов несмотря на внешние ограничения.

Представитель Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Григорий Шихалеев стал чемпионом мира по спортивной аэробике. Турнир проходил в сентябре в испанской Памплоне. Выступая в дисциплине «смешанные пары» с москвичкой Дарьей Элашвили, он принес России золото в этом виде программы впервые с 2002 года. После квалификации дуэт занимал восьмое место, однако в финале обошел соперников из Азербайджана и Италии. Комплекс упражнений спортсмен придумал сам. Тренирует чемпиона Любовь Матвеева.

Серебряным призером первенства мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине стал Федор Сорокин. Воспитанник новосибирской спортшколы олимпийского резерва поднялся на вторую ступень пьедестала в индивидуальных прыжках. В конце ноября он также завоевал серебро открытого Кубка ШОС в Новогорске. Ранее в сезоне Сорокин выиграл золото первенства Европы в Португалии, а на чемпионате России в Краснодаре взял золото в синхронных прыжках и два серебра. Наставники спортсмена — Елена Перескокова и Александр Дегтярев.

Сейчас атлеты продолжают подготовку. Шихалеев планирует пройти отбор на Европейские игры, а Сорокин поборется за участие в Олимпийских играх. Мэр Новосибирска выразил уверенность, что впереди спортсменов ждут новые победы и рекорды.