Мэрия Новосибирска рассмотрит предложение Федерации автовладельцев об устранении разворотных площадок на Бердском шоссе на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, которое запланировано на ноябрь, пишет Сиб.фм.

Инициатива Вячеслава Ашуркова направлена на снижение аварийности в районах остановок «Звёздная», у центра Мешалкина и между «Матвеевкой» с «Нижней Ельцовкой».

Хотя текущие проекты организации движения не предусматривают этих изменений, муниципалитет изучит целесообразность корректировок.

Статистика ГИБДД подтверждает, что участок между «Матвеевкой» и «Нижней Ельцовкой» остается аварийно опасным: за три года там произошло 12 ДТП с двумя погибшими, основными причинами которых стали превышение скорости и ошибки при оценке встречного потока.