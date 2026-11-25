Сегодня состоялась отраслевая конференция «Цифровой контроль промышленной безопасности в горнодобывающей отрасли», организованная Ростехнадзором и «Норникелем». На ней компания и регулятор подписали дорожную карту, направленную на внедрение инновационных технологий в области промышленной безопасности.

С приветственным словом к участникам обратился руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий. В своем выступлении он отметил:

«Стратегическая задача, которую ставит перед собой государство, сформулирована предельно ясно: неуклонное снижение аварийности и травматизма, переход от реагирования на происшествия к их предотвращению. Именно здесь цифровые технологии перестают быть вспомогательным инструментом и становятся основой нового контура управления безопасностью».

Первый вице-президент, руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин подчеркнул:

«Промышленная безопасность стоит на пороге нового этапа развития — цифровые технологии стремительно внедряются на предприятиях, трансформируя производственные процессы и открывая новые возможности для их оптимизации, предотвращения аварий и защиты персонала. В сотрудничестве с Ростехнадзором мы создаем культуру безопасности, которая является фундаментом для стабильной работы горнопромышленного комплекса».

В ходе конференции состоялось подписание дорожной карты в рамках реализации соглашения Ростехнадзора и «Норникеля» в сфере цифровизации обеспечения задач промышленной безопасности горно-технологического комплекса компании (подписано в июне 2026 г. на Петербургском международном экономическом форуме).

Дорожная карта объединила инновационные технологии, цифровизацию процессов, применение искусственного интеллекта и машинного обучения. Отдельное направление посвящено повышению эффективности специального режима «мониторинг».

Надежда Платонова, директор департамента производственной безопасности «Норникеля», отметила:

«Мы с Ростехнадзором договорились о честном разговоре и взаимодействии, ведь мы работаем над общей задачей — организовать безопасные условия труда и безаварийную работу. „Норникель“ и другие компании отрасли открыто говорят с регулятором о своих проблемах, мы предлагаем новые идеи и проекты. Ростехнадзор, в свою очередь, не отвергает наши инициативы, подсказывает, как лучше поступить, и готов обсуждать изменения в правилах, если это разумно. Сегодня это открытый, честный диалог и дорога с двусторонним движением».

Дорожная карта охватывает механизированную проходку горных выработок, моделирование буровзрывных работ, ассистентов точного бурения, беспилотные и лидарные обследования, георадарный мониторинг, контроль герметичности трубопроводов, электронные наряд-задания и электронную геологическую документацию. Проекты видеоаналитики и ИИ-агентов направлены на предупреждение нарушений и выявление системных причин происшествий.

Для горнодобывающей отрасли реализация дорожной карты имеет практическое значение: она позволяет проверять цифровые решения по их вкладу в безопасность, формировать единые подходы к обмену данными и реагированию, а также масштабировать подтвердившие эффективность технологии. Итогом совместной работы должны стать не дополнительные отчеты, а предотвращенные аварии и сохраненные жизни людей.