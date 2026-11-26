МКК «Каранга» второй год подряд стала победителем профессиональной премии «Золотой Рубль», учрежденной Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР). Премия присуждается за прозрачность, технологичность и высокий уровень сервиса.

Компания одержала победу в номинации «Самая клиентоориентированная компания». За этим стоит последовательная работа над клиентским путём: ориентация на потребности клиентов, открытая коммуникация и клиентоцентричность как одно из ключевых направлений развития.

«Повторное признание в премии «Золотой Рубль» является показателем того, что мы на правильном пути. Мы системно выстраивали процессы вокруг клиента: упрощали путь, слышали обратную связь и продолжаем обеспечивать непрерывный цикл улучшений. Победа в премии — это оценка работы всей команды и доверия наших клиентов», — отметила Анна Матвеева, директор МКК «Каранга».

Caranga (МКК «Каранга») — это онлайн-платформа по предоставлению займов под залог автомобилей. Компания работает с онлайн-займами более 5 лет, предоставляя услуги как физическим лицам, так и субъектам малого бизнеса. Входит в группу компаний Lime Credit Group — финтех-экосистему, ориентированную на комплексные решения для финансового рынка.