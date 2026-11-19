Компания МТС модернизировала покрытие мобильной связи в Новосибирском районе. Скорость мобильного интернета на территории горнолыжного комплекса «Ключи» выросла на 30%.

Специалисты компании усилили работу сразу двух диапазонов LTE в данной локации. Первый диапазон обеспечил прирост скорости передачи данных, а второй позволил расширить емкость сети. Техническое решение дает возможность большему числу абонентов одновременно подключаться к интернету на высоких скоростях без потери качества.

Сам комплекс «Ключи» располагает девятью трассами и является популярной площадкой для любителей лыж и сноуборда. Здесь регулярно проходят городские и областные соревнования, а также показательные выступления. В теплое время года локация работает как база отдыха, на территории которой функционирует вейк-парк.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов пояснил, что компания готовится к зимнему сезону заранее, опираясь на анализ больших данных (Big Data). По его словам, в период зимнего отдыха нагрузка на сеть в спортивных локациях традиционно возрастает в несколько раз. Он также добавил, что это не первый случай сезонного улучшения связи в регионе: ранее сеть модернизировали у Озера Грёз для летнего отдыха новосибирцев, а в прошлом году увеличили скорости на склонах Ини.