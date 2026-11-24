Мошенники рассылают в мессенджерах фальшивые повестки в суд от имени «Реестра ФССП», предлагая перейти по ссылке для ознакомления с делом, пишет «Лента.ру».

При открытии файла жертву перенаправляют на поддельный сайт, где под видом авторизации запрашивают шестизначный код, который тут же отображается на экране.

Если код введен, злоумышленники сообщают о взломе аккаунта и просят позвонить в «службу поддержки», а если нет — начинают угрожать звонками, вынуждая набрать их номер самостоятельно. Цель аферистов — завладеть доступом к госуслугам или втянуть человека в схемы с переводом денег под предлогом спасения сбережений или обвинения в серьезных преступлениях.