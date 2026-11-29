Перед Новым годом мошенники представляются учителями и просят родителей школьников сдать деньги на подарки. Об этом «РИА Новости» рассказала юрист Виктория Бабаханян-Тютюнникова.

В мессенджерах появляются фальшивые профили педагогов и руководства школ. От их имени требуют срочно перевести деньги на подарки, классные нужды или под предлогом экстренных ситуаций.

Юрист советует при любом подозрительном сообщении о сборах сразу звонить классному руководителю или в администрацию школы по известным номерам. Если деньги уже списали, нужно заблокировать карту и обратиться в полицию.