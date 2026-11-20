Прямо на берегу Оби в Заельцовском районе возводится новый жилой комплекс от застройщика с тюменскими корнями «Страна Девелопмент». Строительство проекта уже подходит к завершению. Ввести объект планируется до конца 2026 года. Одна из особенностей комплекса — собственная автоматизированная крышная котельная. Специалисты ГК «Страна Девелопмент» рассказали, как собственные котельные в новостройках избавляют жителей от длительных отключений горячей воды и защищают от резких капризов сибирской погоды.

1. Гибкий отопительный сезон: без ожидания официальных постановлений. При централизованном отоплении подача тепла в городе начинается только тогда, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на низких значениях около +8 °C. В Новосибирске этот период часто сопровождается сыростью и холодными батареями в квартирах в октябре-ноябре. Собственная котельная в ЖК отвязана от общегородского регламента:

- Отопление можно включить в любой день по решению управляющей компании, как только в квартирах станет некомфортно.

- Весной, когда после апрельского тепла в мае неожиданно выпадает снег, автономную котельную можно перезапустить за считанные часы.

2. Две недели с тазиками: летняя профилактика за пару дней. Каждое лето новосибирцы сталкиваются с поэтапными гидравлическими испытаниями («опрессовками»), из-за которых подача горячей воды в микрорайонах прекращается на 10–14 дней, а в случае аварий на магистральных сетях — на еще более длительный срок. В домах с собственной котельной инфраструктура полностью локальна:

- Диагностика, чистка теплообменников и регламентные работы проводятся в рамках одного комплекса.

- Профилактика занимает несколько дней.

3. Погодозависимая автоматика: реакция на сибирские морозы в реальном времени. Современные автономные котельные оснащаются цифровыми датчиками наружного воздуха:

- Система мгновенно считывает изменения температуры за окном и автоматически регулирует температуру теплоносителя.

- В квартирах поддерживается стабильный комфортный микроклимат без сквозняков и пересушенного воздуха, а жильцы не переплачивают за лишнее тепло.

4. Сокращение теплопотерь.

В случае автономной котельной тепло генерируется непосредственно у дома, прямо на крыше. Путь теплоносителя до радиатора в квартире составляет метры, а не километры.

Проект «Страна.Береговая» включает три секции разной этажности, которые образуют камерное пространство с закрытым двором. В доме предусмотрен подземный паркинг, парадные с мягкими зонами для ожидания и помещения для стрит-ритейла. Проект находится прямо на первой линии Оби, по адресу 2-я Сухарная улица, 109/2. Дворовое пространство закрыто от посторонних и спроектировано по принципу разделения на зоны: здесь предусмотрены локации для детских игр, спортивные площадки с воркаут-зоной и столами для настольного тенниса, а также тихие зоны релакса с шезлонгами и зеленью.

Прямо со двора можно спуститься к набережной Оби, а в непосредственной близости находится Заельцовский парк. Дорога до зоопарка им. Р.А. Шило занимает 7 минут на автомобиле, до железнодорожного вокзала — около 15 минут. В районе уже работают школы, детские сады, поликлиники и крупные торговые центры.

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