В рамках 17-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдет панельная сессия, посвященная развитию инвестиций в совместные российско-китайские производства. Участники обсудят кооперацию в нефтехимии, глубокой переработке сырья и выпуске телекоммуникационного и железнодорожного оборудования. Модератором дискуссии выступит старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин.

В обсуждении примут участие основатель корпорации АЕОН Роман Троценко, первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов, председатель правления и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев, а также председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Участники сессии планируют обсудить экономику совместных промышленных проектов — долгосрочный спрос, гарантии загрузки будущих предприятий и готовность необходимой инфраструктуры. Отдельная тема — синхронизация запуска производств с развитием железнодорожной инфраструктуры и условия, на которых банки могли бы ускорять согласование финансирования таких проектов.

По словам Дмитрия Средина, Россия и Китай десятилетиями сотрудничают в промышленности, а в 2026 году товарооборот между странами, по прогнозу, превысит 270 млрд долларов.

Эта оценка в целом согласуется с прогнозами других официальных лиц: ранее в ноябре вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил прогноз, по которому объем взаимной торговли с Китаем по итогам 2026 года может достичь 280 миллиардов долларов, а торговый представитель РФ в КНР говорил, что товарооборот может достичь 270–280 миллиардов долларов.

Средин отметил, что там, где опыт поставок уже подтвердил устойчивый спрос, партнеры могут инвестировать в технологии и создавать новые производства. Позицию китайского бизнеса на сессии представит Чжоу Лицюнь, который расскажет, в каких отраслях китайские компании видят возможности для совместных инвестиций.

В первый день 17-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдет панельная сессия «Инвестиционный прорыв через промышленную кооперацию». Модератором выступит старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин.