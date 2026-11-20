В Новосибирске проведут проверка подпорных стенок вдоль Ипподромской магистрали, реконструкцию которых завершили в ноябре. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем канале МАХ подчеркнул, что состояние инженерных сооружений находится на особом контроле администрации, а регулярное наблюдение позволит предотвратить деформации и обеспечить безопасность движения.

Городской центр организации дорожного движения уже заключил соответствующий контракт на проведение геодезического мониторинга. Техническую оценку и сопровождение осуществят специалисты МКУ «Гормост». Поскольку Ипподромская магистраль отличается сложным рельефом, в течение двух месяцев эксперты проведут тщательное сканирование подпорных стенок на протяженном участке от площади инженера Будагова до улицы Богдана Хмельницкого.

В ходе обследования эксперты оценят текущее состояние сооружений. С помощью современного оборудования будет зафиксировано их точное пространственное положение для отслеживания любых изменений во времени. Такой подход позволяет выявлять скрытые дефекты и риски на ранних стадиях.

По итогам каждого этапа специалисты «Гормоста» направят в профильный департамент подробные отчеты. На основе полученных данных власти примут решение о необходимости ремонтных или укрепляющих работ, чтобы сохранить несущую способность конструкций и гарантировать безопасность для всех участников дорожного движения.